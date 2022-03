Vanaf vandaag kunnen Fall Guys spelers kostuums en andere cosmetics vrijspelen gebaseerd op PlayStation icoon Astrobot, zo werd onthuld middels een nieuwe trailer. Je kan de Astrobot cosmetics vrijspelen door uitdagingen te voltooien in de ‘Sweet Thieves’ uitdagingenset, die tussen 8 en 13 maart beschikbaar is. Daarnaast kan je ook een T-Rex Astrobot kostuum aanschaffen in de in-game store in dezelfde periode.

Astrobot is niet het eerste PlayStation personage dat zijn intrede doet in Fall Guys: Ultimate Knockout. Eerder waren Aloy en Jin Sakai, respectievelijk bekend van de Horizon en Ghost of Tsushima franchises al te verkrijgen in het spel. Je kan de Fall Guys – Astrobot trailer hieronder bekijken: