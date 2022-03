Voor Assassin’s Creed: Valhalla liefhebbers is het vandaag een feestje, want zij kunnen aan de slag met de grootse Dawn of Ragnarök uitbreiding. Deze uitbreiding gooit het over een wat andere boeg en we volgen nu een heel ander verhaal, dat zich meer in Odin en zijn zoon Baldr verdiept. De eerste 15 minuten van dit nieuwe verhaal zijn nu verschenen en die kan je hieronder bekijken. De onderstaande tekst (en video) kan lichte spoilers bevatten, dus wees gewaarschuwd.

In Dawn of Ragnarök duiken we de Noorse mythologie in en Odin zal zijn zoon uit de klauwen van Surtr, de vuurgigant, moeten redden. De Alvader wil natuurlijk dolgraag Baldr heelhuids zien thuiskomen en zo zal je onder meer in Svartalfheim, het rijk van de duistere elfen, jouw zoektocht verder voortzetten. Hieronder kan je dus de eerste 15 minuten bekijken, waarin je kennismaakt met diverse personages en een eerste indruk van de uitbreiding krijgt.

Wij hebben de Dawn of Ragnarök expansie al uitgebreid onder handen kunnen nemen en onze ervaringen kan je vinden in onze special.