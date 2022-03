Het duurt nog ruim twee weken vooraleer Ghostwire: Tokyo in de winkels ligt, maar tijdens State of Play hebben Bethesda en Sony PlayStation de launch trailer van de game al laten zien. Deze kun je natuurlijk hieronder bekijken.

De trailer laat het nodige van Tokio zien, alsook de vreemde wezens – bekend als Visitors – die de stad teisteren. Daar zal je het in de game met behulp van KK tegen op moeten nemen. Meer over de game lees je in onze preview.