Forspoken zou aanvankelijk in mei verschijnen, maar eerder deze week werd bekend dat de game met vijf maanden opschuift naar eind oktober. We zullen er dus wat langer op moeten wachten en om dat dat wachten wat te verzachten, is er een nieuwe trailer uitgebracht.

Tijdens State of Play werd er een nieuwe gameplay trailer getoond en die duurt bijna 2 minuten. Het is de moeite waard, gezien het de diverse omgevingen toont, alsook allerlei gevechten. Check het hieronder!