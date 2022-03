Forspoken staat al even gepland voor een release op 24 mei 2022, maar op die datum zal de game niet langer verschijnen. Square Enix en Luminous Productions laten via Twitter weten dat de aankomende PlayStation 5 en pc-exclusieve game met 5 maanden is uitgesteld. De nieuwe release staat nu op 11 oktober 2022.

Als een grote verrassing komt het uitstel niet, aangezien er vorige week al geruchten opdoken. De reden voor het uitstel is dat ze meer tijd nodig hebben om de beoogde kwaliteit te bereiken met de game. Hieronder de officiële aankondiging en de volledige verklaring.