Sony is het jaar 2022 goed begonnen met verschillende exclusieve releases. Zo hebben we recent Horizon: Forbidden West gehad, alsook Sifu (ook voor pc) en morgen verschijnt natuurlijk Gran Turismo 7 en later dit jaar mogen we God of War: Ragnarök verwachten.

Een andere exclusieve titel voor de PlayStation 5 is Forspoken en die staat gepland voor een release op 24 mei 2022. AccountNGT, een betrouwbare insider, laat nu weten begrepen te hebben dat de game wordt uitgesteld.

Dit is officieel niet aangekondigd, maar er bestaat een kans dat dit kenbaar wordt gemaakt tijdens het aanstaande PlayStation evenement. En daar gaan ook weer geruchten over, Sony zou namelijk van plan zijn om een nieuwe State of Play te houden deze maand, maar met de huidige situatie in de wereld kan het mogelijk ook opgeschoven worden.

Voor nu is niets echter bevestigd, dus we dienen geduldig af te wachten.