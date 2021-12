De games van 2022 | Forspoken – De eerste game die door Square Enix werd aangekondigd voor de PlayStation 5 was Forspoken, die in het begin nog door het leven ging als Project Athia. De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft zeer grote ambities voor deze titel, want volgens hen moet dit in ieder geval de mooiste openwereldtitel ooit worden. Er zijn al heel wat mooie games in dit genre verschenen, dus de ontwikkelaar/uitgever legt flink wat druk op zijn schouders. Dit hopen ze echter voor elkaar te krijgen door alles uit de Luminous Engine te persen en zoveel mogelijk de extra kracht van de current-gen console van Sony te benutten. Square Enix belooft dus veel goeds voor Forspoken en dat schept hoge verwachtingen bij gamers.

Forspoken – Forspoken vertelt het verhaal van Frey Holland. Zij woont in de grote stad New York en haar leven lijkt geheel op orde te zijn. Dit wordt flink verstoord als zij op mysterieuze wijze wordt getransporteerd naar een vreemde wereld. Frey heeft geen idee waar zij terecht is gekomen en ziet dat om haar arm opeens een vreemde armband zit. Nog vreemder is dat deze armband kan praten en beschikt over magische krachten, waar zij dan weer de controle over heeft. Het vreemde sieraad laat haar weten dat ze in Athia terecht is gekomen en dat de armband weet hoe ze weer terug naar New York kan geraken. Alleen moet Frey zich wel voorbereiden, want dit zal niet zonder slag of stoot gaan.

Zoals je al hebt kunnen lezen, is Forspoken een openwereldgame en het valt tevens onder het action/adventure genre. Om je in de grote wereld van Athia zonder problemen te kunnen voortbewegen, is er gekozen om de speler parkour-achtige vaardigheden te geven. De Assassin’s Creed-serie heeft het ‘freerunning’-mechaniek naar een hoger niveau getild, maar Forspoken lijkt de lat nog eens een level hoger te leggen. In de wereld kom je tegenover verschillende monsters te staan en om deze te verslaan zal Frey gaandeweg sterkere magie leren, dankzij de hulp van haar nieuw verkregen armband. Uiteindelijk moet haar reis leiden naar haar eigen wereld.

Voorlopige verwachting: Forspoken maakte al bij de onthulling indruk en dat is met het verstrijken van de tijd niet veranderd. We hebben steeds meer beelden van deze game gezien en keer op keer krijgen we mooie plaatjes te zien. Het ziet er inderdaad naar uit dat Square Enix alles uit de Luminous Engine wil persen. De gameplay ziet er voorlopig ook vloeiend uit en vooral het vrij bewegen lijkt een heerlijke bezigheid. De intrigerende wereld met dito setting spreken tot de verbeelding en we hopen dat er echt iets moois van gemaakt wordt. Wij hebben er in ieder geval vertrouwen in dat Forspoken gaat leveren wat is beloofd.