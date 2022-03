Zoals je in de titel al kon lezen, zijn de Trials of Osiris terug beschikbaar in Destiny 2. Alle zes de wapens in de Trials pool hebben de wapenkenmerken Alacrity en One Quiet Moment. Die eerste wil zeggen dat je meer aim assist krijgt, meer sabiliteit, meer range en ook nog eens een snellere herlaadtijd wanneer je alleen speelt of als je het laatste levende lid van je team bent. One Quiet Moment verhoogt de herlaadsnelheid als je je niet in een actief gevecht bevindt.

Voor liefhebbers van 6v6-gevechten is er ook goed nieuws: Iron Banner keert terug op 15 maart. Verder worden er nog een hoop wapens aan de game toegevoegd en is het uitkijken naar een nieuwe map voor deze 6v6 gevechten, maar daarover zal Bungie pas later meer details delen. Destiny 2: The Witch Queen is momenteel verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, en pc. Bekijk onze special over deze uitbreiding hier.