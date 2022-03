De titels van Shin Megami Tensei blijven populair en het is dan ook meer dan logisch dat Atlus meer met soortgelijke IP’s wil gaan doen. Afgelopen maand werd eindelijk Soul Hackers 2 aangekondigd en sindsdien hebben we maar weinig mogen zien van het vervolg. Daar komt nu verandering in dankzij een lange trailer die vrijgegeven is.

In deze trailer wordt meer van het verhaal getoond en we zien personages zoals protagonist Ringo en haar bondgenoten voorbijkomen. De kwaadaardige Iron Mask wil alle Covenants bemachtigen en met deze macht zou hij de wereld kunnen overnemen. Ringo moet het opnemen tegen allerlei demonen, monsters en andere wezens om dit duivelse plan te stoppen.

Soul Hackers staat gepland voor 26 augustus dit jaar.