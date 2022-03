Vanaf volgende week kunnen we beginnen aan een paranormaal avontuur in de Japanse hoofdstad dankzij Ghostwire: Tokyo. Deze onheilspellende titel van ontwikkelaar Tango Gameworks belooft heel wat content, zo blijkt uit een interview met WCCF Tech. Regisseur Kenji Kimura en producer Masato Kimura hadden het namelijk even over de lengte van hun game.

Ghostwire: Tokyo is niet zozeer een openwereldgame zoals we gewend zijn, maar eerder een “actie-avontuur met een sandbox-achtige map”. Het is vooral de bedoeling om vrij rond te lopen in de stad en het mysterie te ontrafelen.

“We didn’t want to prohibit exploration. We wanted to encourage it. And also we didn’t want to make it too stressful for the player to explore. We wanted the player to have the ability to go wherever they wanted to go that felt interesting to him or her as the player. If you see something that’s cool, you want to go there and we want to remove the hurdles or the stress that would normally exist to actually go there.”