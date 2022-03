Hoewel we vorig jaar zeer te spreken waren over Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, vonden veel spelers het jammer dat het ruilen van Pokémon nogal een omslachtig proces was. Ontwikkelaar GameFreak heeft naar de feedback geluisterd en onlangs update 1.3.0 uitgerold, die het mogelijk maakt om met wildvreemde spelers van beestjes te ruilen.

Na het downloaden van de update kunnen spelers het Global Wonder Station betreden, dat voorheen gesloten was. Hier kun je vervolgens een zogeheten ’trade point’ selecteren, waarna de game de dichtstbijzijnde speler zal lokaliseren en het vervolgens mogelijk is om met die speler van Pokémon te ruilen. Let wel op: om gebruik te maken van deze functionaliteit moet je geabonneerd zijn op Nintendo Switch Online.

