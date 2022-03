Gisterenavond onthulde Warner Bros. Games via State of Play Hogwarts Legacy op een grootse manier en de feedback is tot op heden louter positief. Daarnaast weten we sinds de uitzending ook dat de game eind dit jaar zal verschijnen en nu de grote onthulling gedaan is, komen er meer details naar buiten.

Een belangrijk punt is altijd of een game voorzien is van microtransacties en dit heeft men gelijk verduidelijkt. Hogwarts Legacy zal niet over microtransacties beschikken, zo schrijft community manager Chandler Wood op Twitter. Maar daarbij stipt hij wel aan dat je er niet gek van moet opkijken als er later nieuwe content wordt toegevoegd.

Hogwarts Legacy is een singleplayer avontuur en daar zijn geen microtransacties mee gemoeid, dus wat dat betreft kunnen we opgelucht ademhalen.