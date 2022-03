Roller Champions werd initieel in 2019 aangekondigd, maar is momenteel nog steeds niet verschenen. Het lijkt er nu zelfs op dat we nog wat langer zullen moeten wachten vooraleer we met deze free-to-play sportgame van Ubisoft aan de slag zullen kunnen, want op Discord werd meegedeeld dat de game nog wat vertraging zal oplopen.

Deze aankondiging verscheen na een lange radiostilte rondom de titel. Vorig jaar kreeg Roller Champions nog een beta, maar daarna kregen we niets meer te horen over verdere ontwikkelingen. Roller Champions had normaal gezien moeten uitkomen in 2021, maar verschijnt nu dus tijdens de late lente van 2022.

Bekijk de aankondiging hieronder.