Onlangs kondigde ontwikkelaar Supermassive Games hun volgende game aan: The Quarry. Deze interactieve horrorfilm volgt dezelfde stijl als hun eerdere werk, alhoewel deze titel toch niet zal behoren bij de zogenaamde ‘The Dark Pictures Anthology’, waar de studio de voorbije jaren aan werkte.

Daar is een reden voor volgens regisseur Will Byles. Hij sprak onlangs met IGN over The Quarry en verklaarde daar waarom hijzelf vindt dat de game eerder een spirituele opvolger is van Until Dawn, in plaats van de volgende Dark Anthology game.

“Dark Pictures is obviously an anthology and has gone down a shared story route and a shorter format with a higher cadence […]”

The Quarry is dan een langere slasher horrorgame, die meer trouw is aan traditionele horrorelementen.

“For this teen horror, it’s not a set profile but there’s a certain expectation. It’s a lot lighter. It’s got a lot of that weird self-referential thing like Scream where we all know the rules, and the rules are ‘don’t open the door’, or ‘when there’s a trap door with a noise behind it, leave it alone’.”

Dit alles maakt ook dat de ontwikkelaar niet gebonden is aan een uitgever. Until Dawn is eigendom van Sony en The Dark Pictures Anthology wordt uitgegeven door Bandai Namco. Voor The Quarry treedt 2K Games als uitgever op. The Quarry verschijnt op 10 juni.