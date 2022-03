Activision Blizzard heeft nieuwe details bekendgemaakt over de aankomende Seizoen 2: Reloaded update voor Call of Duty: Vanguard en Warzone. Lees dus snel verder, zodat jij klaar bent om te knallen zodra de update er is.

De Call of Duty Warzone map Rebirth Island krijgt een refresh en het lijkt erop dat dit de grootste opfrissing wordt voor de map sinds deze beschikbaar is. Een aantal van de locaties op Rebirth Island zijn namelijk voorzien van een make-over en er is zelfs een nieuwe locatie toegevoegd: Dock. Op deze nieuwe locatie zijn er twee aangemeerde schepen waar je onder andere op zoek kan gaan naar loot.

Payload en Blood Money zien we terug in de wekelijkse playlist, maar naast deze bestaande modi wordt er ook een gloednieuwe modus toegevoegd genaamd ‘Resurgence Solos’, een solo versie van de eerder geïntroduceerde Resurgence playlist.

Spelers zullen ook aan de slag kunnen gaan met het Rebirth Reinforced event, waarin je doel zal zijn om verschillende uitdagen te voltooien om zo je handen te kunnen leggen op een legendarische LMG blauwdruk. Zodra een bepaald aantal spelers de uitdagingen voltooid heeft, zal iedereen die mee heeft gedaan 25.000 XP in ontvangst mogen nemen en een Weapon Trade Station vrijspelen op het eiland.

Vanguard krijgt ook nog een aantal addities, zo is er een nieuwe 12v12 modus genaamd Arms Race, waarin twee teams alle basissen moeten proberen over te nemen op de Alps map. Maak gebruik van nieuwe voertuigen zoals een motor, tank en een CD12 Transport voertuig.

De Ranked modus wordt voorzien van nieuwe beloningen, nieuwe Covenants worden toegevoegd aan de Zombies modus en nieuwe Operator bundels zijn aan te schaffen in de store. Misschien wel de meest interessante Operator die je kan kopen is Snoop Dogg, die vanaf 19 april beschikbaar zal zijn.

Hebben jij en je squad al zin in het geüpdatete seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone? Laat ons weten waar je het meest naar uitkijkt.