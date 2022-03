Hoewel we helaas nog wat langer zullen moeten wachten op Forspoken, liegen de beelden die Luminous Productions laat zien er niet om. Dat willen ze nu nog even wat extra bevestigen door middel van een video te laten zien, die toont welke tech ze allemaal in huis hebben gehaald om dit resultaat met Forspoken te bereiken.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van AMD’s FidelityFX pakket, wat dingen zoals Variable Shading en Ambient Occulussion in zijn arsenaal heeft. De ster van de show is toch wel Super Resolution. We mogen dit verwachten op zowel de pc als de PlayStation 5. Om het met jouw eigen ogen te mogen aanschouwen, check je de onderstaande video.