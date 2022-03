Sony en Media Molecule hebben met Dreams een erg unieke game in handen, zo hebben we sinds de release werkelijk schitterende creaties voorbij zien komen. Van alle exclusieve games die zijn uitgekomen in de afgelopen paar jaar, is er van Dreams echter nog geen native PlayStation 5 versie uitgebracht.

De kans dat die komt is echter aanwezig, want op Reddit is een screenshot verschenen van iemand die een PS5-versie in de PlayStation Store zag staan. Zie de betreffende afbeelding hierboven en hoewel het natuurlijk om een foutje kan gaan, kan het ook betekenen dat een PS5-release aanstaande is.

In de tussentijd heeft Sony dit weer aangepast, dus als je nu naar de PlayStation Store gaat zie je dat er enkel een PS4-versie beschikbaar is. Als er een aankondiging wordt gedaan, dan laten we dat natuurlijk weten.