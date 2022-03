Sinds 2005 is er ieder jaar een nieuw deel in de succesvolle Call of Duty-franchise uitgebracht. De jaarlijkse releases zijn tot nu toe altijd een vast gegeven geweest, maar het heeft er sinds kort alle schijn van dat hier na lange tijd verandering in komt. We weten dat Infinity Ward dit najaar met een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 komt, maar geruchten suggereerden vorige maand dat er in 2023 geen nieuw hoofddeel in de reeks uitkomt.

Dat nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar inmiddels is er een nieuw gerucht ontstaan over de toekomstplannen die Activision heeft voor Call of Duty. Ditmaal is het gerucht afkomstig van RalphsValve, een insider die meermaals juiste informatie over Call of Duty wist te lekken. Hij beweert dat Activision overweegt om remasters van oudere Call of Duty-games uit te brengen, om zo het gat tussen nieuwe releases op te vullen nu er dus schijnbaar van de jaarlijkse releases wordt afgestapt.

In een vervolgbericht gaat RalphsValve er nog iets dieper op in, door te stellen dat de eerste Call of Duty, Call of Duty 2 en Call of Duty: World at War de games zijn die worden overwogen voor de remasters. Verder zegt de insider dat Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered, die in 2016 voor de PS4, Xbox One en pc uitkwam, mogelijk ook naar de huidige generatie consoles én de Nintendo Switch komt. Vooral dat laatste is opvallend, aangezien de hoofddelen van Call of Duty vrijwel altijd Nintendo-platformen hebben overgeslagen.

Of alle informatie van RalphsValve klopt is natuurlijk de grote vraag en de tijd zal uitwijzen of dit het geval is. Toch klinkt het niet als een gek plan om remasters uit te brengen terwijl de ontwikkelaars meer tijd krijgen voor geheel nieuwe Call of Duty-games. Zou jij graag remasters zien van klassiekers als World at War? Laat het hieronder weten.

Activision are reportedly considering releasing Remastered Call of Duty titles repurposed for newer consoles to fill out the empty space between Premium Call of Duty titles pic.twitter.com/YcdySxFTci — Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022

World at War, Call of Duty 1 & 2 – backwards combatability for Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered are currently what’s in conversation. Everything else was described by an associate as “complicated” — Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022