One Piece is niet alleen een populaire manga, de gamereeks weet ook al jaren goed in de smaak te vallen. Het is dan ook niet vreemd dat er wederom een nieuw deel is aangekondigd. De titel van het nieuwste deel is One Piece Odyssey en deze game is al een aantal jaar in productie.

Er wordt flink werk van de RPG gemaakt, want de franchise bestaat 25 jaar. Eiichiro Oda – de bedenker van One Piece – is dan ook ingeschakeld om de verschillende personages en monsters vorm te geven.

Op het gebied van audio wordt ook hoog ingezet, want niemand minder dan Motoi Sakuraba zal dit verzorgen. Sakuraba was onder andere verantwoordelijk voor de muziek van de Dark Souls-serie.

One Piece Odyssey zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Het is de bedoeling dat de game dit jaar zal verschijnen. Hieronder kan je nog twee video’s bekijken, die beelden van de game en een interview met de producer laten zien.