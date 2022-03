Call of Duty: Vanguard is meermaals ‘gratis’ te spelen geweest via een trial en Activision heeft dit nu opnieuw aangekondigd. De uitgever laat weten dat de shooter vanaf morgen maar liefst 2 weken lang via een trial beschikbaar is, wat langer is dan ooit eerder werd gedaan.

De trial is dus beschikbaar tot 13 april en spelers krijgen gratis toegang tot een selectie van multiplayer maps en modi in de shooter. Maps die zoal beschikbaar zijn tijdens deze periode zijn: Shipment, Das Haus, Casablanca en Gondola.

De trial is vanaf morgen beschikbaar op verschillende platformen waarvoor de game is uitgekomen. Als je op consoles speelt, is het noodzakelijk om een online abonnement te hebben wil je van deze trial gebruikmaken.