Begin deze maand kwam het treurige nieuws van Square Enix naar buiten: Forspoken werd na geruchten officieel uitgesteld naar oktober dit jaar. Het is dus even wat langer wachten voordat we aan de slag kunnen met Frey en haar magische armband, maar dat weerhoudt Square Enix er niet van om wat meer gameplay te laten zien.

In de onderstaande video krijg je tien minuten aan gameplay voorgeschoteld en de beelden zijn tevens voorzien van commentaar. In de video krijg je een duidelijk beeld hoe de gevechten in elkaar steken en we zien Frey op fraaie en coole manieren de wereld verkennen dankzij haar parkour vaardigheden. Daarnaast zien we Frey diverse spreuken gebruiken die erg destructief zijn en ook niets van haar vijanden overlaten.

Al de beelden zijn afkomstig van de PS5 en het ziet er over het algemeen best mooi uit, zoals je kunt zien.