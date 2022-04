(Partnered content) Special | De nieuwe line-up van DXRacer Gaming Chairs – Het belang van goed materiaal voor bij het gamen is de laatste jaren steeds groter geworden. Het gaat niet langer om blitse en opvallende producten, maar om producten die ook goede ergonomie hebben, de juiste features bieden en de gamer voorzien van optimaal gemak. Er zijn diverse onderdelen die hierop van toepassing zijn. Zo is een hardwarematige setup in de zin van console/pc en scherm belangrijk, maar ook de controller, headset en eventueel toetsenbord en muis zijn van belang. Daarin is veel keuze, maar onderschat de toegevoegde waarde van een stoel zeker niet. Steeds meer bedrijven storten zich hierop, maar een van de oudgedienden is DXRacer, wat je al vaker op PlaySense voorbij hebt zien komen.

Gespecialiseerd in gaming

DXRacer werd opgericht in 2001 en was destijds producent van stoelen voor luxe sportauto’s, vandaar ook de naam. Maar al snel zag het bedrijf meer mogelijkheden en daarom zijn ze in 2006 aan de slag gegaan met stoelen voor gaming en esports. Nu zestien jaar later is dat nog steeds een onderdeel waar het bedrijf zich mee bezighoudt en ze richten zich op het premium segment, maar dat zonder de kleinere portemonnee uit het oog te verliezen. Dit maakt dat ze vandaag de dag een brede variatie van stoelen beschikbaar hebben en de nieuwste line-up gaan we nu even langs, bestaande uit vijf stoelen.

PRINCE P132-N



Van de nieuwste stoelen is de PRINCE P132-N de laagst geprijsde, je kunt de stoel voor € 249,- aanschaffen en deze is leverbaar in verschillende kleuren. Het is een uitstekend instapmodel, waarbij je een los nek en rugkussen krijgt die je op een eenvoudige manier kunt bevestigen en verstellen. Dit maakt dat je het comfort enigszins zelf af kunt stellen. De stoel is ook voorzien van afstelbare leuningen en natuurlijk een kantelelement, waardoor je wat naar achteren kan leunen. De stoel is gemaakt van kunstleder, waardoor je stevig zit met een pasvorm die comfortabel moet zijn voor velen uren aan één stuk door gamen. Qua features is het verder relatief eenvoudig ingericht om aan alle basiseisen te voldoen.

PRINCE P08-N



Iedereen die DXRacer al wat langer volgt, is vast bekend met de populaire Formule F08. De PRINCE P08-N is de officiële opvolger die qua structuur heel erg op de P132 lijkt. Het is wederom opgebouwd uit stevig plastig, staal voor de wielbasis en kunstleder voor de bekleding aangevuld met extra foam, wat het comfort optimaal zou moeten maken. De stoel is voor € 299,- verkrijgbaar en wordt met een los nek- en rugkussen geleverd, dat enigszins verstelbaar is. Tevens is de stoel in verschillende kleuren verkrijgbaar, waarbij de zwarte, of zwart met witte accenten, erg neutraal oogt. Dit maakt de stoel ook uitstekend voor gebruik op kantoor.

GLADIATOR G001-N



Met de GLADIATOR G001-N stappen we een hoger prijssegment binnen, gezien deze stoel € 379,- kost en daar mag je natuurlijk ook meer van verwachten tegenover de twee nieuwe PRINCE modellen. Deze stoel is net wat groter en dat geeft je een breder zitoppervlak, dat is voorzien van stevig foam waardoor het uren plezierig zit. Dankzij het kunstleder zit je ook stroef op de stoel, wat prettig is. Alle standaard instelmogelijkheden met betrekking tot hellingsvlak, hoogte van de leuningen en meer, zijn present. Hierdoor is er dus sprake van een degelijke stoel in het premium segment. Deze stoel hebben we recent lang kunnen uitproberen en in onze review vertellen we je alles wat je moet weten.

AIR R1S-NN



De AIR R1S-NN is in de nieuwe lijn van DXRacer een van de hoogtepunten te noemen. Het is namelijk een uitstekende stoel voor gaming, maar het misstaat absoluut niet in een kantoor. Dit dankzij de vrij neutrale uitstraling, hoewel dat wat afhankelijk is van de kleurstelling. De stoel kent verschillende afstel mogelijkheden met betrekking tot het zitvlak, de leuningen, alsook de neksteun, dat op een prettige manier geheel naar wens in te richten is. In tegenstelling tot de andere benoemde stoelen gebruikt de AIR R1S-NN geen foam voor het zitvlak, maar een strak gespannen ‘net’ dat uitstekend kan ademen, waardoor je nooit zult zweten bij gebruik. Het is een wat duurdere stoel met een adviesprijs van € 449,-, maar we waren er erg over te spreken in onze review.

KING K99-N



Tot slot kijken we nog naar de KING K99-N, wat een stoel is die meer in lijn ligt met de PRINCE modellen qua ontwerp. Gezien de adviesprijs op € 449,- ligt, hebben we het hier wel over een premium uitvoering en dat zien we terug in veel instelmogelijkheden om allerlei zithoudingen het optimale comfort te bieden. Dit zit op een subtiele manier in het ontwerp van de stoel verwerkt, waardoor deze vrij neutraal oogt. De stoel is in verschillende kleuren verkrijgbaar en zowel voor gaming, alsook op kantoor te gebruiken. Hoewel de stoel ogenschijnlijk lijkt op de goedkopere modellen, zijn het de inwendige technieken die je een extra bieden qua het bereiken van optimaal comfort. Het zitvlak is voorzien van stevig foam en de bekleding is hoogwaardig kunstleder, wat je een plezierige zitervaring moet opleveren.

En daarmee zijn we in vogelvlucht langs de nieuwe modellen gegaan. We adviseren je bij interesse om zeker even onze reviews te lezen of doe mee aan onze prijsvraag, waarbij we de AIR R1S-NN ter waarde van € 449,- weggeven!