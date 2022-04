Vandaag is de officiële release van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga na een helse ontwikkeling wat voor enorm veel uitstel zorgde. Nu de game eindelijk klaar is, is het goed te zien dat we in ieder geval niet teleurgesteld worden in de zin van kwaliteit.

En dat blijkt! Op het moment van schrijven staat de Nintendo Switch-versie op een prima 8.1, de Xbox Series X-versie op 8.3 en de PS5-versie pronkt bovenaan met een 8.4. Deze gemiddeldes komen natuurlijk van het bekende reviewplatform Metacritic. Onze collega Patrick was ook wel te spreken over de game, maar had ook zeker wat mogelijke verbeterpunten op te merken. Benieuwd naar zijn review? Die lees je hier!

Hieronder een overzicht van Metacritic scores van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

VGC – 10 (PS5) TheGamer – 10 (PS5) GamingTrend – 9.5 (XSX) Dexerto – 9.0 (PS5) Metro GameCentral – 9.0 (PS5) Nintendo Life – 9.0 (Switch) Screen Rant – 9.0 (XSX) Worth Playing – 8.5 (XSX) DualShockers – 8.5 (XSX) Game Informer – 8.0 (XSX) IGN – 8.0 (XSX) Push Square – 8.0 (PS5) Meristation – 7.7 (PS5) Destructoid – 7.5 (XSX) Jeuxvideo.com – 7.5 (Switch) Gamer.no – 6.0 (PS5) DigitalTrends – 6.0 (XSX)



Heb jij de game vandaag ook in huis gehaald? Zo ja, wat vind je er tot nog toe van?