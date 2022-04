Supermassive Games kondigde laatste The Quarry aan en de game zal al op 10 juni verschijnen voor verschillende platformen. Gezien de release niet bijzonder lang meer op zich laat wachten, is er nu een gameplayvideo online verschenen.

IGN had de eer om maar liefst 30 minuten van de game te delen en dat geeft gelijk een goede indruk van de sfeer, de gameplay en meer. Zorg wel dat je in een donkere kamer zit, want gezien het een horrorgame betreft is het veelal erg donker in de video.