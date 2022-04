Two Point Studios wist naam voor zichzelf te maken dankzij de vermakelijke en unieke ziekenhuissimulator Two Point Hospital. De studio houdt zich op het moment bezig met Two Point Campus, waarin hetzelfde concept gehanteerd wordt en wordt toegepast op het runnen van een universiteit. In onze preview sessie beviel de game erg goed en we konden eigenlijk niet wachten op de release in mei.

Helaas moeten wij en de rest van de geïnteresseerden wat langer wachten, want Two Point Studios maakte bekend dat de game uitgesteld is. Geen release in mei dus, want de game staat nu gepland voor 9 augustus. Op die datum zal Two Point Campus beschikbaar komen voor alle platformen. Verder is er ook een nieuwe video verschenen die dieper op de ontwikkeling van de game ingaat.