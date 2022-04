Preview | Two Point Campus –Two Point Studios is vooral bekend geworden door hun ziekenhuis ‘sim’ Two Point Hospital. Dat concept is echter breder toepasbaar en dat heeft de ontwikkelaar gedaan met het oog op de universiteit. Het resultaat is Two Point Campus, een universiteit die een beetje het Amerikaanse model volgt en waar jij als grote baas aan het roer staat. Het doel: de universiteit ontwikkelen, laten floreren en maken tot hét centrum van kennis waar studenten van heinde en ver op af komen. De game verschijnt later dit jaar en wij konden alvast even met een previewversie aan de slag.

Bouw je eigen campus

Two Point Campus is in de kern een strategiegame, waarin je een campus moet uitbouwen tot een grootschalige universiteit. Je moet echter klein beginnen en dat is ook wat de game je in eerste instantie voorschotelt. Zo kregen we de eerste levels te spelen en die diende tevens als tutorial om je wegwijs te maken in het spel. Dat is nodig ook, want Two Point Campus is voorzien van een hoop mogelijkheden. Enerzijds om je eigen universiteit draaiend te houden, anderzijds om het daadwerkelijk te ontwikkelen. Die ontwikkeling begint aanvankelijk eenvoudig, want je kunt beginnen met een kaal vlak waar je á la The Sims een bouwwerk kunt neerzetten. Hoewel we geen kaal raster tot onze beschikking hebben gekregen in de preview, belooft de ontwikkelaar dat je alle tools en middelen krijgt om het vanaf de grond af aan op te bouwen.

Dat hebben we overigens wel kunnen ervaren, want het eerste level wat dus als tutorial diende, gaf ons de vrijheid om een bestaand gebouw qua interieur geheel naar eigen smaak vorm te geven. Het plaatsen van specifieke ruimtes is natuurlijk belangrijk en dan doelen we op klaslokalen, maar ook slaapruimtes voor de studenten, toiletten, loungeruimtes, een bibliotheek en ga zo maar door. Daar stopt het niet, want ook kun je kiosken plaatsen met verschillende gerechten die afgehaald kunnen worden en het is tevens belangrijk om studenten vooruit te helpen op sociaal vlak. Je kunt dus ook een club aanleggen of bijvoorbeeld liefdesbankjes plaatsen, zodat de studenten een relatie met elkaar aan kunnen gaan.

De belangrijke beoordeling

Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het maken in Two Point Campus, waarbij je natuurlijk twee primaire zaken in de gaten moet houden. Zo dien je over genoeg geld te beschikken om alles aan te leggen wat gewenst of noodzakelijk is, maar tegelijkertijd moet je ook het personeel betalen. Daarnaast is het van belang om elke individu tevreden te houden, want hoe meer tevreden men is, des te sneller je universiteit groeit in aanzien en dat gaat dan in jaren, waarbij je telkens een rapport na afloop krijgt. Een studiejaar duurt in-game niet al te lang, pakweg 15 tot 30 minuten afhankelijk van de snelheid waarop je het tijdsverloop zet en als het jaar eenmaal om is, krijg je een algemene beoordeling.

Dit is belangrijk, want daarop kun je zien wat het slagingspercentage is, of men tevreden is, hoeveel mensen de biezen hebben gepakt en meer. Aan de hand van je prestaties gedurende het jaar krijg je ook weer kudos uitgekeerd en die heb je nodig om nieuwe onderdelen vrij te spelen. Dit kunnen decoratieve objecten zijn, maar ook nuttige toevoegingen zoals nieuwe eettentjes, nieuwe lokalen en meer. Dit hangt dan weer samen met het prestigeniveau van je universiteit, want als je één ster hebt stel je niet zoveel voor en ben je beperkt in je middelen. Als je drie sterren hebt, dan gaan er meer deuren open, enzovoort. Het is dus jaar in jaar uit belangrijk om goed te presteren en aan de wensen van studenten en docenten te voldoen, wil je in aanzien kunnen stijgen.

Ontspannen managen

Tussen de schooljaren door krijg je de vrijheid om de campus verder uit te breiden, opnieuw in te richten en meer. Dus als bepaalde zaken niet helemaal lekker liepen in het voorbije jaar, kan je tijdens de zomerbreak naargelang het budget dat je hebt alle belangrijke aanpassingen verrichten. Dit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van je campus, maar ook voor je aanzien, gezien alles met elkaar samenhangt. En hoe meer tevreden iedereen is, des te meer studenten op je universiteit willen studeren en dat brengt weer meer geld in het laatje. Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk is ook de universiteit een onderneming waar geld verdiend moet worden. Dat geld heb je hard nodig om ontwikkelingen te realiseren en zo is het cirkeltje weer rond.

Fijn is dat we op basis van de previewsessie kunnen melden dat het allemaal vrij gestaag gaat qua introductie. Zo begint het in eerste instantie met een uitleg hoe de besturing werkt, om vervolgens stapsgewijs steeds meer mogelijkheden tot je beschikking te krijgen. Ook krijg je aan de lopende band mailtjes met verzoeken en andere specifieke vragen, die je al dan niet kan honoreren en daarin maakt de game automatisch de koppeling bij accepteren naar de juiste actie, waardoor het voor spelers van dit soort games erg herkenbaar aanvoelt. Het voordeel in deze is dat je nooit echt aan het zoeken bent en je vrij vlot door het jaarproces heengaat. En eerlijkheid gebied ons te zeggen dat het handje vasthouden – wat het in feite is – nooit gaat storen, omdat het heel natuurlijk aanvoelt en dat maakt het een prettige game om te spelen.

Van klein naar groot

Nu hebben we slechts het begin van Two Point Campus kunnen ervaren en beleven en dat gaf een sterke indruk. Het ontwikkelen van een universiteit is best wel leuk, omdat er zoveel bij komt kijken. Tegelijkertijd wordt dit wel op de bekende Two Point manier gebracht, dus lekker luchtig en je kunt het allemaal zo gek maken als je wilt. Als je graag wat kleinschaliger actief bent, dan is dat mogelijk. Wil je een zeer prestigieuze universiteit worden die wereldwijd bekend staat als dé plek om te studeren, dan kan je daar ook voor gaan. De ontwikkelaar laat je daar vrij in, mits je maar je doelen haalt. Naar verwachting volgt Two Point Campus verder in grote lijnen de opzet van Two Point Hospital qua speelwijze, maar dan met andere relevante elementen.

Voorlopige conclusie

De eerste indruk van Two Point Campus is erg positief. We hebben de game op pc gespeeld en daarop ziet het er allemaal prima uit en het speelt lekker weg. De vele mogelijkheden die je krijgt om een campus naar eigen smaak in te richten is tof en het strategische zit hem in het voldoen aan de wensen van de studenten en docenten, terwijl je ook je financiën in de gaten houdt en het niet té gek maakt. Het zijn keer op keer afwegingen die je maakt, waarbij je iedereen tevreden probeert te houden. Het concept klinkt op papier misschien erg eenvoudig, maar er komt in de praktijk best een hoop bij kijken en zo blijf je continu bezig. De gameplay voelde zodoende zeer degelijk aan en dat wordt aangevuld met een ietwat cartoony stijl qua graphics, zoals bekend van deze ontwikkelaar, wat voor een mooi resultaat zorgt. Dat Two Point Campus een leuke game gaat worden is ons wel duidelijk, maar hoe leuk en voor hoe lang… dat moeten we nog even afwachten.