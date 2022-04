Een maand geleden kondigde Capcom de coöp shooter Exoprimal aan. In die game nemen mensen in power amor het op tegen een stortvloed aan dinosaurussen – en dat laatste mag je letterlijk nemen, want de prehistorische creaturen komen in Exoprimal letterlijk uit portalen op ons neer gedoken.

De titel – waarvan de eerste beelden zich vooral laten omschrijven als ‘kleurrijk’ – is met een releasedatum in 2023 nog even van ons verwijderd. Veel concrete details hebben we dus nog niet. De officiële Twitterpagina van Exoprimal heeft wél laten weten dat we deze zomer meer informatie zullen krijgen.

Met andere woorden… stay tuned!