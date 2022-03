Tijdens de nieuwe State of Play heeft Capcom een volledig nieuwe game aangekondigd: Exoprimal. Een actiegame die zich in de toekomst afspeelt, waarbij dinosauriërs de planeet bedreigen. Dit levert dus een interessante combinatie van een futuristische setting met prehistorische wezens op.

Exoprimal is in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De release staat gepland voor 2023, de getoonde trailer kun je natuurlijk ook hieronder bekijken. Of de game ook naar andere platformen komt is nog niet bekend.