Bungie heeft een vacature online gezet voor de functie van Senior Producer voor Destiny Linear Media. In die positie dien je alle extern ontwikkelde projecten die het Destiny IP gebruiken te overzien. Uiteraard moet je er voor zorgen dat alles vlotjes verloopt, het budget niet wordt overschreden en streef je de hoogst mogelijke kwaliteit na. Denk hierbij aan bijvoorbeeld boeken, comics, tv-series en films.

Toen Sony Bungie kocht, liet Sony-topman Hiroki Totoki al weten dat Bungie nu toegang heeft tot Sony Pictures en Sony Music om het Destiny IP nog groter te laten worden. Bungie laat daar geen gras over groeien en heeft onder meer regisseur Derick Tsai aangenomen als Head of Development voor Destiny Universe Transmedia. Tsia maakte eerder naam met zijn animated shorts voor League of Legends.