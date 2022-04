Fire Emblem Warriors: Three Hopes, de volgende game in de musou spin-off reeks van de tactische franchise, verschijnt binnen enkele maanden en dus wordt het wel eens tijd dat we kunnen kennismaken met de protagonist van dienst. Byleth, de protagonist uit Fire Emblem: Three Houses, wordt namelijk vervangen door een nieuw personage: hier is Shez!

Shez kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn en zal, net zoals in Three Houses, de keuze moeten maken tussen drie verschillende narratieve paden. Welk pad je ook kiest, er staat sowieso heel wat chaotische actie op het programma zoals je van ontwikkelaar Omega Force gewend bent.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder, Fire Emblem Warriors: Three Hopes verschijnt op 24 juni.