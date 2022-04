Aan het einde van 2020 werd de intrigerende horrortitel The Callisto Protocol onthuld, de nieuwste game van de bedenker van Dead Space. Klinkt veelbelovend, maar erg veel info over de game hebben we eigenlijk nog niet gekregen, naast het feit dat de gebeurtenissen zich kennelijk in hetzelfde universum als PUBG zouden afspelen. Binnenkort krijgen we echter meer te horen.

Regisseur Glen Schofield liet zich horen op Twitter en wist ons te zeggen dat alles voorlopig goed vordert én dat we binnenkort meer nieuws mogen verwachten.

“This is my favorite time when making a game – the design starts coming together. Love seeing all the hard work the team is doing in the mocap studio to bring our characters to life. Thanks to everyone waiting as we finish and polish the game. We’ll have more to share soon!“