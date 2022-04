Naast de jaarlijkse F1-racer van Codemasters is er dit jaar nog een game onderweg die volledig draait om de racesport. In F1 Manager 2022 van Frontier Developments – bekend van onder meer Planet Coaster – stap je niet in de auto, maar moet je juist ervoor zorgen dat je hele team van A tot Z als een geoliede machine werkt. Je kunt hierbij denken aan het leiden van je coureurs en engineers en je bolides voorzien van broodnodige upgrades.

Naast een aankondigingstrailer hebben we nog niet veel van de game kunnen zien, maar daar is verandering in gekomen. Via Twitter heeft Frontier Developments namelijk een aantal screenshots gedeeld die het Baku City Circuit tonen. De studio geeft hierbij wel aan dat het hier om erg vroege beelden van de alfa-build gaat en dat het uiteindelijke resultaat dus enigszins kan verschillen.