Evil Dead: The Game heeft een wat moeizame ontwikkelperiode achter de rug en de titel werd al tweemaal uitgesteld. De huidige release staat gepland voor mei en het is slechts een maandje wachten voordat je in de schoenen van de Survivor of Demon kan stappen. Beide rollen zijn compleet anders en dat wordt nogmaals gedemonstreerd in de onderstaande video’s.

In deze twee video’s zien we beide kanten van het conflict en het gaat er op zijn zachtst gezegd ruig aan toe. Als je de rol van Survivor op je neemt, is het aan jou om de kwaadaardige wezens uit de wereld te helpen. Speel je liever als Demon, dan moet je koste wat het kost de Survivor zien te stoppen. Je hebt keuze uit aardig wat Survivors en hetzelfde geldt voor de Demons zoals je kunt zien. Elk personage aan beide kanten heeft unieke vaardigheden die jij tot het uiterste kunt benutten indien slim toegepast.