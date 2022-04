Vorige maand kwam er een nieuwe uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla uit, Dawn of Ragnarök. Dit was de eerste betaalde content van het tweede jaar. Hier blijft het niet bij, want er is ook gratis content onderweg.

Access the Animus laat weten dat er PlayStation Trophy data is opgedoken, genaamd ‘Mastery Challenge: The Reckoning (Part 2)’. Het eerste deel werd vorig jaar beschikbaar gesteld en gaf de speler verschillende uitdagingen om te spelen.

Aangezien de Trophies al beschikbaar zijn, zal het waarschijnlijk niet heel lang meer duren voordat de gratis content wordt aangeboden.