Supermassive Games is sinds 2019 bezig met games maken in ‘The Dark Pictures Anthology’-serie. Hun aankomende titel ‘The Quarry’ valt hier echter niet onder en dit kan meer gezien worden als een spiritueel vervolg op Until Dawn. In hoeverre deze titel invloed heeft op hun nieuwste project wordt besproken in een nieuwe video.

Will Byles heeft de regie in handen voor The Quarry en deed hetzelfde met Until Dawn. Byles weet dus wat Until Dawn zo goed maakte en hoopt dit in diens spirituele vervolg te perfectioneren. Hoe hij dit wil doen kan je in de video hieronder zien en horen.