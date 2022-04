Vorige zomer kregen we een waar spektakel op ons bord dankzij Scarlet Nexus, een hack-and-slash JRPG die een erg positieve indruk wist na te laten. De game heeft intussen al wat updates gekregen en er is zelfs sprake van een mogelijke sequel. Indien je echter toch nog twijfelt of deze titel iets voor jou zou zijn, dan hebben we goed nieuws.

Je kan nu immers een nieuwe gratis demo voor de game spelen die een stuk uitgebreider is dan de demo die initieel beschikbaar werd gesteld. Zo kan je nu met zowel Yuito als Kasane het verhaal tot het einde van fase 2 doorspelen en ervaren langs beide kanten. Als je beslist de game achteraf aan te schaffen, dan kan je je save file uiteraard probleemloos meenemen. Bandai Namco vermeldt wel dat enkele kleine dingetjes zijn aangepast in de demo versie van de game, maar het is niet duidelijk over welke zaken dit precies gaat.

Meer weten over Scarlet Nexus? Lees hier onze review.