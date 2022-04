Volgende week woensdag is het dubbel feest. Niet alleen vieren we dan in Nederland natuurlijk Koningsdag, ook gaat het derde seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone van start, zo heeft Activision Blizzard aangekondigd. Het derde seizoen heeft als titel Classified Arms en komt natuurlijk met de nodige nieuwe zaken.

Allereerst zal het derde seizoen een nieuwe Battle Pass introduceren die je weer 100 Tiers geeft om vrij te spelen. Hieronder vallen twee nieuwe wapens die tot gratis Tiers behoren en dat zijn de M1916 Marksman Rifle en de Nikita AVT. Die laatste is een Assault Rifle. Andere Tiers geven je weer diverse cosmetische elementen, CoD Points en meer.

Op de map Caldera van Warzone mogen nieuwe interessante punten verwacht worden, waaronder een opgraving onder de noemer ‘Monarch’ en dat heeft te maken met het speciale evenement dat op 11 mei van start gaat, waarin King Kong en Godzilla centraal staan. Andere aanpassingen op de map zijn terug te zien bij Runway, Peak en Lagoon.

Mocht je de dood vinden, dan zal je zien dat er een nieuwe Gulag is. Het betreft hier een redelijk symmetrische arena die gevestigd is in een schip dat net voor de kust van Caldera ligt. Tot slot mogen spelers de nodige geheimen onder het oppervlak van Caldera verwachten en er komt een twist op de gameplay van Rebirth Island via een klassieke Warzone modus.

De multiplayer van Call of Duty: Vanguard wordt natuurlijk niet overgeslagen. Zo mogen we twee nieuwe maps verwachten en dat zijn Mayhem en Sphere. De eerste is direct vanaf de start van het seizoen beschikbaar, Sphere volgt later. Een andere toevoeging is het Trophy systeem, dat een vergelijkbare werking heeft als in Warzone. Ook mogen er nog nieuwe wapen blauwdrukken, charms, emblems en meer verwacht worden.

Ditmaal geen significante toevoegingen aan de Zombies modus van de shooter, maar wel stipt Activision aan dat de nieuwe wapens die via de Battle Pass te bemachtigen zijn, ook te gebruiken zijn in deze modus.

De release van Classified Arms staat gepland voor Koningsdag, ofwel 27 april.