One Piece-fans van over de hele wereld zijn razend benieuwd naar het nieuwste videogame avontuur van de Straw Hat Pirates in One Piece Odyssey. Na het wellicht wat teleurstellende One Piece: World Seeker hopen wij aan onze trekken te komen met dit nieuwe avontuur. De game ziet er in ieder geval alvast goed uit, wat alleen maar duidelijker wordt met deze screenshots.

We zien wat screenshots van bekende personages, de omgevingen die we mogen verwachten en ook wat van de vijanden. Na de diverse, over het algemeen prima, Pirate Warriors-delen en een aantal fighting games, wordt het wel tijd dat deze legendarische serie weer eens een geweldig avontuur ontvangt. Vergaap je alvast aan de onderstaande screenshots terwijl we wachten op een exacte releasedatum voor One Piece Odyssey, die voor nu nog ergens in 2022 gepland staat.