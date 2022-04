Er zijn inmiddels veel evenementen geweest in Final Fantasy VII: The First Soldier, hoewel het event dat nu in de game zit met name erg tof te noemen is. Tot 9 mei kunnen spelers vechten tegen een sterkere versie van Bahamut, een (bekend) monster uit de franchise, die ook te bevechten was in het vorige seizoen. Nu krijgen de spelers van de Final Fantasy Battle Royale game een nieuwe opgave voor hun kiezen.

Bahamut Sin zal in de normale arena elke speler opwachten: het is de Bahamut versie uit de film Final Fantasy VII Advent Children. Bahamut Sin zweeft boven de arena en zodra het grote, sterke beest iemand ziet die eraan moet, daalt hij neer. Zo kunnen meerdere spelers naar het gedrocht toegaan en dan vervolgens met elkaar dit indrukwekkende Final Fantasy-beest proberen te verslaan. Tijdens deze gebeurtenis zullen alle spelers elkaar geen schade geven, dus zodanig ligt alle focus op Bahamut Sin.

Je krijgt voor het verslaan van Bahamut Sin verschillende soorten beloningen: Gil, zeldzame wapens en meer. Hoe vaker de community Bahamut Sin verslaat, hoe meer beloningen er worden uitgedeeld. Daarnaast krijg je ook nog eens extra beloningen voor het inloggen, kan je exclusieve skins vrijspelen (tot 6 mei) en is er ook nog een moeilijkere versie beschikbaar van Bahamut Sin voor de ervaren SOLDIERS onder ons. Genoeg redenen dus om de arena van First Soldier weer te betreden!

Heb je Final Fantasy VII: The First Soldier nog niet? Klik dan op de volgende links voor de juiste versie van de gratis game voor jouw smartphone: App Store – Google Play