Na een lange periode van stilte, dook onlangs plots piratengame Skull & Bones terug op uit de diepste krochten van de zee met een teaser. Daar stopt het echter niet, want insider Tom Henderson gaf ons via een verslag op Exputer meer info over de game. Jammer genoeg niet de info die we wilden horen…

Hij beschrijft de ‘combat fundamentals’ als een ware ramp: hij zag in de laatste playtest dat Skull & Bones allereerst geen PvP combat zal hebben, zowel aan land als op zee. Een gemiste kans, zeker voor een piratengame zoals Skull & Bones. Wat nog erger is: je zou zelfs niet eens in staat zijn om aan land te gaan. Je kan wel interageren met verschillende havens om materiaal te innen, maar dit zal gebeuren via een pop-up venster in plaats van concrete gameplay. Het overnemen van vijandige forten zou dan automatisch gebeuren door de AI als je met je schip voldoende schade hebt toegebracht.

Na alle tegenslag die Skull & Bones heeft moeten incasseren, is dit verslag niet echt een welkom geschenk. Dit is niet officieel bevestigd, dus neem deze info nog even met de gebruikelijke korrel zout. Binnenkort zullen we meer officieel nieuws omtrent deze titel kunnen verwachten.