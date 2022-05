Dying Light 2 is intussen al enkele maandjes uit en de game wordt uiteraard ook na de launch nog ondersteund middels een hele hoop updates. Zo kregen we onlangs eindelijk een New Game + optie en staat een eerste grote uitbreiding op de planning. Lead designer Tymon Smektala van Techland denkt er echter over na om ‘hulp’ in te schakelen bij verdere updates.

In een recent interview sprak hij namelijk over de rol van de community in de toekomst van Dying Light 2. Hij staat er immers zeker voor open om player-created content aan de game toe te voegen in de toekomst:

“[That is] our direction of thinking. We want to invite the community more into creating, making, or tweaking the content we already have in the game.”

Wanneer we dit soort content mogen verwachten, vermeldde hij jammer genoeg niet. Het is echter wel iets leuks waar de creatieve geesten onder ons naar kunnen uitkijken!