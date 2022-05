Aankomend weekend zal de Formule 1 voor het eerst Miami aandoen, wat een gloednieuw stratencircuit op de kalender is. Dit circuit zit vanzelfsprekend ook in F1 22 dat later dit jaar verschijnt en met de aankomende Grand Prix in het vooruitzicht, heeft Codemasters nu een trailer gedeeld.

Hieronder een minuut lang aan beelden van de nieuwe auto’s op het nieuwe circuit, zodat je een indruk krijgt van de virtuele versie waarop we straks zelf kunnen gaan racen. Binnenkort meer over F1 22 in een preview, check voor nu zeker de nieuwe trailer even. F1 22 verschijnt op 1 juli.