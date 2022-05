Zelfs de beste en grootste studio’s moeten vaak noodgedwongen content uit hun game snijden om zo een releasedatum te halen of omdat ze simpelweg de middelen niet hebben om het af te maken. Zo ook de meesters bij Naughty Dog, die in 2020 nogal wat stof deden opwaaien met hun laatste game: The Last of Us: Part II.

De YouTuber Speclizer – die al vaker video’s heeft gemaakt over The Last of Us – heeft weer wat extra content gevonden die helaas niet het uiteindelijke resultaat heeft gehaald. In de onderstaande video wordt onder andere een prototype getoond van Jackson, de nederzetting waar Joel en Ellie wonen en waar het verhaal van de game begint.

Ook bespreken de heren Troy Baker en Neil Druckmann wat nog meer de game niet heeft gehaald. De acteur en regisseur hebben het over een scène waar je als Ellie op een wild zwijn jaagt. Volgens Druckmann was dit gedeelte zo goed als compleet, maar is het uiteindelijk toch uit de game verwijderd omdat het tempo verstoord werd.