Op 10 juni verschijnt Mario Strikers: Battle League, die eerder dit jaar werd aangekondigd door Nintendo. Deze Switch-exclusieve game is de eerstvolgende titel van Nintendo zelf die voor de hybride console zal verschijnen en hoewel het de laatste tijd wat stil was, kunnen we nu weer het een en ander laten zien.

Nintendo heeft namelijk een nieuwe trailer uitgebracht die een duidelijk overzicht geeft van de belangrijkste features met betrekking tot deze game. Geheel in stijl van deze titel is de trailer bombastisch, over de top en vermakelijk. Wel is de trailer in het Japans, want een Engelse is nog niet beschikbaar.

De beelden spreken echter voor zich, dus neem even de tijd en geniet van de nieuwe video hieronder.