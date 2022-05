Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase in 2021 werd de Top Gun uitbreiding aangekondigd voor Microsoft Flight Simulator. We hebben er even op moeten wachten, maar de officiële releasedatum is nu bekendgemaakt: de content verschijnt op 25 mei.

Dit heeft Microsoft via Twitter bekendgemaakt en tevens is er een promotionele website online gegaan, waar spelers hun eigen ‘call sign’ kunnen aanmaken. De uitbreiding had overigens eind vorig jaar al moeten verschijnen, maar werd uitgesteld nadat de film Top Gun: Maverick naar 27 mei werd opgeschoven.

Volgens Microsoft zal de uitbreiding spelers laten ervaren hoe het is om een piloot te zijn van de U.S. Navy.