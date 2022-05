Na de lessen in tovenarij is er een gloednieuwe cursus onthuld voor Two Point Campus. De les genaamd ‘Spy School’, zal personen opleiden tot een echte Double O Seven. Zo zullen de personages moeten leren vliegen met drones, maar ook schietoefeningen en hindernis parcours afleggen zullen in het trainingspakket zitten.

Het was de bedoeling dat Two Point Campus deze maand zou uitkomen, maar Two Point Studios kondigde een paar weken geleden aan dat ze meer tijd wilden om hun spel verder te verfijnen en te polijsten. De game komt nu uit op 9 augustus 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om de trainingsspionnen aan het werk te zien.