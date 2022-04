Two Point Hospital kent ondertussen iedereen wel. Een grappige management game, waarin jij je over een ziekenhuis ontfermd. Recent konden we jullie meer vertellen over een nieuwe telg in de reeks. Ditmaal zal je niet de leiding nemen over een hospitaal, maar wel over een schoolcampus. Uit de onderstaande video blijkt dat niet alleen de normale campussen in de game terug te vinden zijn, maar ook een campus voor heksen en tovenaars.

Zo zal een van de vakken die te volgen is op jouw campus “wizardry” zijn, oftewel tovenarij. Dit doet ons toch wat denken aan Hogwarts en dat is dan niet negatief. Realistisch is het natuurlijk niet, maar het past wel in de stijl van de game. Two Point Campus zal beschikbaar zijn vanaf 9 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.