Het was een pittige week voor Xbox. Ten eerste was er het afgelopen weekend, toen een behoorlijk aantal spelers problemen hadden met het opstarten van hun reeds gekochte, digitale titels door een storing in de systemen van Microsoft. Hierdoor werd duidelijk dat er toch nog behoorlijk wat DRM verstopt zit in de dienst van de Amerikaanse gigant. Tot overmaat van ramp kondigde Bethesda aan dat zowel Redfall als Starfield uitgesteld zijn naar volgend jaar, omdat beide teams – respectievelijk Arkane Austin en Bethesda Softworks – meer tijd nodig hebben om hun games op niveau te brengen.

Nu heeft niet alleen Microsoft het moeilijk. Sony begon 2022 sterk met hun eigen titels zoals Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7, maar het is nog maar afwachten wat de rest van het jaar gaat brengen. We mogen niet verbaasd zijn als we later te horen krijgen dat bijvoorbeeld een God of War: Ragnarök dezelfde behandeling gaat krijgen als Redfall en Starfield. Enfin, het uitstel is natuurlijk een enorme klap voor Microsoft, zij willen immers maar wat graag Game Pass laten groeien en games zoals het langverwachte Starfield kunnen het aantal abonnees een flinke boost geven.

Maar het grootste leed zal gevoeld worden door Xbox-spelers, die straks meer dan een jaar(!) hebben moeten wachten tot zij eindelijk weer een game uit de stallen van Microsoft kunnen spelen. Als we over de hele linie kijken, zien we zelfs dat Microsoft zelf eigenlijk maar twee grote titels heeft uitgebracht sinds de release van de Xbox Series X|S: Forza Horizon 5 en Halo Infinite, waarvan de staat van de laatstgenoemde op z’n best twijfelachtig is. Verder moeten spelers teren op oudere titels en de dealtjes die Microsoft heeft kunnen sluiten voor Game Pass, zoals een Marvel’s Guardians of the Galaxy, en volgens mij is Square Enix toendertijd alleen maar akkoord gegaan zodat ze nog íets konden terugverdienen op die game.

De keiharde realiteit is echter dat dat simpelweg niet goed genoeg is. We kruipen langzaam maar zeker richting het derde jaar van deze generatie en spelers die hun zuurverdiende geld hebben neergelegd voor een Xbox Series X|S en een Game Pass-abonnement – volgens Microsoft dé nieuwe manier om games te spelen – krijgen er op dit moment te weinig voor terug. Want voor elke enigszins degelijke titel die op Game Pass staat, kun je net zo makkelijk vijf stuks shovelware terugvinden die je nooit gaat spelen.

En dat is ná dat Microsoft bijna elk denkbare big-dick-power-move uit de kast heeft getrokken en 80 miljard(!) dollar heeft uitgegeven om allerhande talent en uitgevers over te nemen zoals een ZeniMax, Ninja Theory, Double Fine, Obsidian Games en als megaklap op de vuurpijl: Activision Blizzard. Bovenop de reeks ontwikkelaars die reeds in het portfolio van Microsoft zaten, zoals The Coalition, The Initiative en Undead Labs. The Initiative werkt nu bijna vijf jaar aan een reboot van Perfect Dark, Undead Labs aan State of Decay 3 en beide studio’s liggen onder vuur door problematische werksferen. Ondertussen hebben de Xbox-fans een lichtere portemonnee, enorme dorst en is het eerste slokje water in maanden nu ineens heel ver weg.

Normaliter hou ik er wel van om mijn gelijk te halen, maar als ik onze eerste editie van Reflectie teruglees, doet het toch wel zeer in hoeverre een aantal woorden waarheid zijn geworden:

‘Microsoft heeft tevens nog flink wat te bewijzen als het gaat om het leiden en coachen van de studio’s die ze bezitten, wat er ook vrij somber uitziet. Halo Infinite – dé vlaggenschip titel voor de Xbox Series S/X – is immers uitgesteld en bevindt zich naar de geruchten in ‘development hell’. Als ze hun grootste franchise amper op de markt kunnen brengen, hoe willen ze dat dan gaan doen met nieuwere games? Mijn vraag is vooral: wie binnen Microsoft gaat de ‘new kids’ bij de hand nemen en de visie uitzetten?’

Het ironische is dat Microsoft zichzelf met dit uitstel enorm in de voet schiet met de ‘Xbox has no games’-grapjes. Ze doen het niet expres of met plezier; als de games simpelweg niet op niveau zijn, dan is uitstel beter dan uitbrengen. Maar zoals het er nu naar uit ziet, heeft Microsoft voor het jaar 2022 inderdaad geen games. Om nog wat extra zout in de wonden te drukken: weet je wie wel dit jaar een game heeft uitgebracht voor de Xbox? Sony.

Enfin, mijn relaas is voorbij. Nu zijn we natuurlijk benieuwd wat jullie van dit hele verhaal denken. Moeten we meer geduld hebben met Microsoft of begint het Amerikaanse bedrijf de verbeterde reputatie weer kwijt te raken? Spreek jullie gedachten uit, maar houd het natuurlijk wel lief en beleefd.