Activision heeft via een nieuwe teaser video bekendgemaakt dat Call of Duty: Modern Warfare 2 op 28 oktober 2022 zal verschijnen. De teaser laat verschillende personages zien en ook horen we bekende stemmen terug.

Hoewel deze video niks van de game toont, is het wel erg stijlvol en het onthult ook de officiële artwork van de game. Kortom, het is zeker even de moeite waard om te checken en noteer de genoemde datum in de agenda.

Helaas weten we nog niet wanneer de officiële onthulling zal plaatsvinden, want daarover wordt niet gesproken.