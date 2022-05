Nintendo heeft aangekondigd dat het Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux toernooi weer terugkeert en om precies te zijn zal het op zaterdag 28 mei om 19.00 uur van start gaat. Het toernooi bestaat uit vier seizoenen en iedereen kan hieraan meedoen. Dit jaar voegt Nintendo ook circuits uit de Circuit-uitbreidingspas toe, waardoor het nog meer variatie brengt.

Het nieuwe toernooi bestaat dus uit vier individuele online cups, die verspreid over het jaar georganiseerd zullen worden. Per seizoen wordt er één cup gereden en dat begint met de toepasselijke Spring Cup eind deze week. Door deelname kun je aan de hand van je prestaties punten opbouwen en de tien spelers met de meeste punten na de vier seizoenen, strijden tegen elkaar in de finale.

De winnaar van de finale ontvangt de grote Mario Kart 8 Deluxe trofee en mag zichzelf de beste Mario Kart-speler van de Benelux noemen. Dat is echter niet het enige wat er te winnen valt, want er zijn gaandeweg de seizoenen meerdere prijzen te winnen.

Als je alle 16 races uitrijdt tijdens een cup, dan ontvang je 50 platinum punten die je op de Nintendo Switch en in de My Nintendo Store kunt gebruiken voor unieke beloningen. De top 20 spelers bij elke cup ontvangen daarnaast ook nog 1.000 gouden punten, te besteden in de Nintendo eShop.

Alle winnaars van de cups ontvangen exclusieve merchandise. De prijs bij de Spring Cup is een exclusieve Nintendo Switch case, zoals hieronder afgebeeld. Deelname is eenvoudig en kosteloos. De toernooicode die je nodig hebt om mee te doen is: 3789-1590-4043. Voor meer informatie kan je hier terecht.